Судьи нового сезона шоу "Україна має талант" хореограф Евгений Кот и актриса Ксения Мишина опубликовали совместную фотографию под зонтиком в романтической обстановке.

Как пишет Politeka.net, на телеканале "СТБ" недавно состоялась премьера нового сезона талант-шоу "Україна має талант", судьями которого стали актриса Ксения Мишина, хореограф Евгений Кот и телеведущий Сергей Притула.

В своем Instagram судья Евгений Кот поделился фотографией с Ксенией Мишиной. Они предстали на сцене, в руках хореограф держал прозрачный зонтик, а над ними были мыльные пузыри. Мишина надела красивый лавандовый костюм, а Кот предстал перед камерами в черных брюках, белой рубашке и жилетке.

"23-го октября Вас ждет волшебная сказка!", - написал хореограф.

Как известно, именно 23 октября состоится премьера шоу "Україна має талант".

В комментариях судьям шоу сделали много комплиментов.

"Классные 🔥 ", "уже нет сил ждать же ж 😍 ", "обожаю Женичку он классный ❤️🙌🔥👏😍 ", " как мило, вы просто милашки, одна нежность, красота! Просто нежная красота", "лучшие 😍😍😍 ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что "Холостячка" Мишина в коротком свадебном платье похвасталась новым "статусом": кадры.

Напомним, что судья "Україна має талант" Кот показал страстное фото с женой в необычной позе: "Сломаешь".

A еще Politeka сообщала, что "Холостяк" кусает локти": претендентка на сердце Заливако предстала перед Притулой и Мишиной на"Україна має талант".