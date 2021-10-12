Колишня учасниця шоу "Холостяк-11" з українським бізнесменом Михайлом Заливако, з'явилася на іншому популярному проекті, вразивши всіх своїм талантом.

Гімнастка Ліза Крутікова разом з іншими учасницями проекту боролася за серце "холостяка", передає Politeka.net. Дівчина покинула шоу через те, що, на думку Заливако, вона висловлювала йому багато претензій.

За словами Крутікової, вона не думала, що участь у проекті їй буде так важко, адже вона не хотіла ділити чоловіка з ким-небудь.

Днями стало відомо, що гімнастка прийшла на інший проект - "Україна має талант". (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки) Там вона змусила суддів і глядачів кричати від захвату.

В одній білизні дівчина показувала трюки на великій висоті.

"Зараз "холостяк" кусає лікті", - вимовила одна з членів журі Ксенія Мішина.

"Вже зовсім скоро на телеканалі @stbua ♥️ я хвилююся і звичайно ж чекаю вашої підтримки 💪 🏻 🙌 🏻 будете тримати кулачки? 🔥", - написала Ліза.

Зазначимо, прем'єра програми відбудеться вже цього місяця. Членами журі стали Ксенія Мішина, Сергій Притула і Женя Кот.

Новий сезон шоу присвячений 30-річчю Дня Незалежності України.

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