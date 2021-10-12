На проекте "Холостяк" образовалась еще одна пара – Михаила Заливако и Анны Богдан, однако не все зрители поверили в искренность их чувств.

Как сообщает Politeka.net, популярное реалити-шоу "Холостяк" создало красивую пару – после проекта Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан начали вместе жить, работать и путешествовать. На снимках в соцсетях парочка выглядит абсолютно счастливой, однако, некоторые поклонники шоу сомневаются в искренности их чувств. Они считают, что пару объединяет контракт после шоу, согласно которому они некоторое время должны быть вместе.

Недавно на фан-странице в Instagram, посвященной проекту "Холостяк", опубликовали яркие снимки счастливых Миши и Ани, а в подписи к ним написали: "Кто-то скажет: если любовь, то только такая". В комментариях к этой публикации началась оживленная дискуссия, в ходе которой влюбленным подсказали, как подтвердить свои истинные чувства – жениться и нарожать детей.

"Показуха, а не любовь", "Когда есть дети, они покажут любовь", "Это не любовь, показуха просто", "Посмотрим и будем наблюдать дальнейшие развития. Пусть докажут браком", "Один любит, а вторая позволяет себя любить. Анна, часы идут, дни бегут, годы летят", "Аня кошечка, постоянно на ручках". – пишут в комментариях к фото Заливако и Богдан.

Напомним, "Холостяк" Заливако признался, какие экстремальные подарки получил от Анны Богдан: "Их у меня три".

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