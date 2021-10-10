Победительница 11-го сезона проекта "Холостяк" Анна Богдан отправила своего избранника Михаила Заливако на прыжок с парашютом.
Как передает Politeka.net, Анна Богдан является известным блогером на просторах социальной сети Инстаграм. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк", где главным героем был Михаил Заливако. После шоу они сохранили отношения и до сих пор являются парой.
Так, на этот раз Анна Богдан опубликовала несколько новых видео. Как ранее сообщалось, они с Михаилом Заливако были в Харькове, и уже оттуда двинулись домой в Киев. По дороге они остановились в необычном месте. Как оказалось, они приехали на аэродром, где можно прыгнуть с парашютом. На проекте "Холостяк" и Михаил Заливако и Анна Богдан показали себя, как любители экстрима.
"Мишка, ну что ты, расскажи, ты готов?", — спросила у избранника Анна Богдан.
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Заливако решился прыгнуть с парашютом и рассказал о своих эмоциях после.
"Мне понравилось, но мне понравилось больше управлять парашютом, чем когда сам...Было нестрашно", — твердо ответил Заливако.
"Бесстрашный", — с восторгом прокомментировала Анна Богдан.
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