Избранница "Холостяка-11" Михаила Заливако, бывшая супруга экс-главы Офиса президента Анна Богдан, решила показать лучшие кадры со своей новой фотосессии, которая всколыхнула фанатов.
Анна Богдан после финала «Холостяка» получила очень много гневных комментариев в свой адрес только за то, что главный герой шоу ее выбрал. Причем девушке пришлось перетерпеть волну негатива вместе с ним.
Теперь у нее есть своя аудитория, с которой она только учится общаться, так как ранее не было столько внимания к ее персоне. Причем Анна часто показывает, как отдыхает вместе со своим избранником, чем интересует публику.
Новые кадры из последней фотосессии Анны вышли довольно провокативными и смелыми, поскольку в нарядах Богдан решила не повторяться. Тонкий плащ и сапоги, черный боди или длинное платье с макси-вырезом на спине стали самыми запоминающимися на съемке. Многие фанаты подметили, как хорошо выглядит Анна в таких образах.
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Отметим, герой 11 сезона шоу "Холостяк" бизнесмен Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан уже долгое время живут вместе. В своих Instagram пара часто делится совместными романтическими фото, часто появляется вместе на светских мероприятиях и ездит отдыхать.
Недавно Богдан из Заливако улетели на weekend в Италию, откуда публикуют красивые совместные кадры.
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