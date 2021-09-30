Избранница "Холостяка-11" Михаила Заливако, Анна Богдан, рассказала о профессии, которая ей нравится
Анна Богдан после своей победы в популярном проекте стала просто звездой Инстаграм, пишет Politeka.net. Сейчас на аккаунт девушки подписаны 275 тысяч пользователей Сети.
Из Инстаграма красотки стало известно, что сейчас она проводит время в Италии. В новом посте Анна Богдан поставила соотвествующю геолокацию.
На фото возлюбленная "холостяка" Заливако позировала в кресле возле окна.
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В публикации красотка рассказала о профессии, которую сейчас можно освоить и также путешествовать по миру.
"В детстве мы мечтаем о жизни наполнено путешествиями по удивительных местах и чтобы нам за это еще платили💲... Но это не значит, что мы не можем обрести финансовую свободу и путешествовать по всему миру, не думая, что тебе завтра нужно прийти на работу в 9 утра и пробыть там до 18:00👩🏫
Сложно поверить, что IT-специалисты не имеют четкого рабочего дня и работают только тогда, когда есть вдохновение , из любой точки мира, где ловит интернет", - поделилась звезда ТВ.
За час публикация собрала более 4000 лайков.
"Не важно где ,а важно с кем .Вот это действительно важно!", - прокомментировал один из пользователей сети.
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