Финалистка проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако Анна Богдан заговорила о комплексах и дала совет, как справиться с ними

Как передает Politeka.net, Анна Богдан является известным блогером на просторах социальной сети Инстаграм. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк", где главным героем был Михаил Заливако. После шоу они сохранили отношения и до сих пор являются парой. Девушка активно развивает свой блог и делится с поклонниками моментами из жизни.

Как сообщали ранее, Анна на своей странице Инстаграм рассказала о своих комплексах из детства. После этого девушка предложила поклонникам рассказать о своих проблемах и помочь им советом.

"Хочу немного пообщаться с вами на эту тему. Может вместе мы сможем найти причину или наоборот, поделиться опытом? Рассказывайте...Знаю, что это бывает больно"

Пользовательница сети рассказала о своём комплексе, и Анна поддержала её и поделилась советом, как полюбить себя.

Анна Богдан раскрыла, по каким причинам может быть недопонимание со старшим поколением.

Также Анна рассказала, как справиться с низкой самооценкой и откуда беруться комплексы.

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