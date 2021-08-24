Звезда шоу «Холостяк» Михаил Заливако показал близкую для себя девушку, с которой развлекался в Греции
Харьковский бизнесмен, впечатливший многих украинок в 11-м сезоне популярного шоу и остановивший свой выбор на Анне Богдан, решил рассказать чуть больше о близких для него людях.
Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Заливако признался, что у него есть близкая подруга, с которой он развлекался в последние дни в Греции.
«Я верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Я знаю, что с ней мы близки по духу, а ещё важно - по юмору! Не хочу много расписывать, могу сказать, что с этим человеком можно умереть со смеху и так же классно поговорить по душам. Очень круто когда есть возможность увидеться с друзьями, которые живут не в Украине и собрать такую тусу. Спасибо тебе, что ты есть повод этих встреч», - написал герой «Холостяка».
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Он рассказал, что во время отдыха в Греции они отметили день рождения этой подруги, устроив по этому поводу веселую вечеринку.
Стоит отметить, что на фото и видео с этого события присутствовала и избранница Михаила – Анна Богдан, с которой «холостяк» летал в Грецию.
Напомним, победительница "Холостяка" Богдан показала редкое фото с Заливако.
Как сообщала Politeka, «холостяк» Заливако показал, на что идет ради красивого тела.
Также Politeka писала, что "холостяк" Заливако и Анна Богдан поругались на глазах у всей страны.