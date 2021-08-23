Победительница "Холостяка" Анна Богдан порадовала поклонников совместным фото с возлюбленным

Как сообщает Politeka.net, победительница реалити-шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Анна Богдан после проекта стала весьма популярна и собрала огромную аудиторию в своем Instagram. Теперь девушка часто радует поклонников яркими кадрами из своей жизни, а недавно выложила очаровательное фото с возлюбленным.

На новом снимке Анна и Михаил Заливако позируют, видимо, в каком-то ресторане. Перед камерой девушка появилась в ярком красном платье с открытыми плечами, ее пышные кудри распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка. Рядом с Аней стоит Миша, на нем белая футболка и он тоже радостно улыбается.

В подписи к фотографии Богдан написала: "Так редко публикуем совместные фото… надо делать это почаще". Пользователи тут же принялись комментировать новое фото пары, засыпая их комплиментами: "Я вами восхищаюсь", "Такие красивые", "Красивые", "Ой, класс, такие искренние", "Фамилию не меняете ещё на Заливако?", "На одной волне", "Чудесная пара!", "Очень красивые", "Вы такие похожие", "Удачное фото. Очень гармонично смотритесь".

Напомним, "Холостяк" Заливако похвастался на пляже талантами Богдан в бикини: "Дело в розовых труселях...".

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