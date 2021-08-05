Обраниця "Холостяка" Заливако Анна Богдан приготувала сюрприз шанувальникам з подорожі до Греції

Як повідомляє Politeka.net, переможниця "Холостяка" і обраниця головного героя Михайла Заливако Анна Богдан часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу красуня поділилася чарівним кадром з відпочинку в Греції, а в підписі до нього розповіла про сюрприз, який вони з Мішею готують фанатам.

На знімку Анна відображена в цікавій локації. На прогулянку вона вийшла в коротеньких джинсових шортах і яскравій рожевій футболці. Її волосся злегка розпатлане, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до кадру Богдан написала: "Як же без традицій? Ми з Мішею вирушили в нову подорож, а значить, що знову хтось із передплатників отримає сувенірчик з нашої поїздки. До речі, ми тут задумалися, може вибрати не одного, а двох переможців? Як вважаєте?". Також дівчина додала умови свого конкурсу.

Нагадаємо, "Холостяк" Заливако похвалився на пляжі талантами Богдан в бікіні: "Справа в рожевих труселях...".

Як повідомляла Politeka, Обраниця "Холостяка" Заливако Богдан розповіла, як справляється з хвилею хейта: "Я шалено рада...".

Також Politeka писала, що Обраниця Заливако Богдан зізналася, змогла б знову піти на "Холостяка": "Якщо повернути час назад...".