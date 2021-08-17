Возлюбленная "Холостяка" Михаила Заливако Анна Богдан рассказала, о "конфликте" с парнем

Как передает Politeka.net, Анна Богдан является победительницей 11 сезона шоу "Холостяк" с главным героем Михаилом Заливако. После проекта, они начали отношения. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Анна показала несколько Инстаграм-сториз. На кадрах Анна говорит о том, что никак не может договориться с Михаилом. Поклонники просят пару сделать марафон, но Анна говорит, что "Холостяк" отказывается.

"Ребят, я прям очень сильно работаю над тем, чтобы Миша согласился сделать марафон, но Миша пока ни в какую", рассказала возлюбленная "Холостяка".

Анна решила скрыть Сториз в Инстаграм от избранника, и предложила поклонникам написать их цели, а потом показать "Холостяку". Вечером она их показала и озвучила, Но "Холостяк" оставался всё так же равнодушен.

"Ну Миш, ну правда, у меня очень много сообщений и просят нас с тобой сделать марафон. Миш, давай сделаем марафон, я очень хочу".

Михаил Заливако резко отреагировал на просьбу Анны и ответил: "Я не хочу потому что это бред какой-то, реально". После этого "Холостяк" встал с дивана и ушел.

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