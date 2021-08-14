Участник шоу "Холостяк" Михаил Заливако насмешил серией кадров и показал себя в разном весе

Ранее в сети Михаил не раз рассказывал о том, каким слабым был в детстве и как за него переживали, ведь у него был геморрагический васкулит, из-за которого у него было много проблем. Сам процесс лечения и восстановления длился долго, поэтому теперь мужчина очень бережно относится к здоровью.

Его избранница – победительница «Холостяка» Анна Сторожук также очень серьезно относится к теме здоровья и даже рассказала в сети, как сбросила 15 кг, чтобы привести себя в форму. Теперь пара занимается вместе и часто показывает, как тренируется в зале.

При этом в сети подняли также тему марафона о похудении, который Михаил не хотел проводить с Анной и отшутился по этому поводу, но поклонники и близкие успели подшутить над Заливако и показали целую серию кадров, как бы мог выглядеть Михаил, если бы сейчас не ходил в зал и поправился.

"Мне эта нравится. Скоро буду весить 50" - шуточно подмечает Заливако под кадром.

Также ранее Михаил честно рассказал о своем прошлом - такую фигуру он получил не благодаря генам, а благодаря многолетним тренировкам и восстановлению после серьезной болезни. В 12 лет будущему бизнесмену поставили диагноз - геморрагический васкулит. Это заболевание крови, которое поражает сосуды и внутренние органы.

"Я провалялся долго с этой болячкой, некоторые от этой ерунды умирают", - делился "Холостяк" и показал фото до того, как выздоровел.

Ранее сообщалось, "Холостяк" Заливако впервые осмелился показать, каким был в годы тяжелой болезни: "От этой ерунды умирают"

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