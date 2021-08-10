Герой 11 сезона "Холостяка" Михаил Заливако рассказал о том, какой путь прошел, чтобы получить здоровое тело

Очень часто Михаилу начали писать о здоровье и спрашивать, как ему удалось заполучить такую хорошую форму и подтянутое тело. При этом часть его аудитории начала писать, что Михаилу просто повезло и дело в генах.

Мужчина был честен и сказал, что все далеко не так и многие просто забивают себе голову «ненужной ерундой, которая мешает им найти себя». Так, в разделе Стори Заливако показал кадры с того периода, когда только восстанавливался после болезни и на то, чтобы обрести идеальные формы ушел не один год.

«Вот мне 15, на яхте, все дела. А вот на первом курсе – я сдал экстерном 11-й класс и на первом курсе мне было 15 лет. В 18 лет я более-менее начал висеть на турнике, но все еще был не очень силен. А вот в 19-20 лет, мое единственное видео из архива, простите», - подписал каждый кадр Михаил.

Ранее Заливако признавался, что в юности перенес тяжелую болезнь, которая нередко приводит к смерти. В 12 лет будущему бизнесмену поставили диагноз - геморрагический васкулит. Это заболевание крови, которое поражает сосуды и внутренние органы.

"Я лежал вместе с лейкозниками в отделении гематологии. Со мной лежали ребята, которые умирали каждые три недели. Я провалялся долго с этой болячкой. Вот, некоторые от этой ерунды умирают", - делился "Холостяк".