Совсем чуть-чуть осталось до финала и герою "Холостяк 11" Михаилу Заливако все сложнее делать выбор

Впереди девятый эфир и 31-летнему харьковскому бизнесмену снова предстоит выбирать. На этот раз из пяти оставшихся девушек: Розали, Джессика, Даша, Анна, Юлия "Зайка".

На YouTube-канале проекта появилось новое видео с анонсом следующего выпуска, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Судя по кадрам, "Холостяк" сходит на свидание с Джессикой. Девушка девять недель планировала эту грандиозную встречу. В какой-то момент она заявила Михаилу: "Хочется, чтобы был только мой..."

Что ответит ей "Холостяк" и понравилось ли ему свидание, станет известно уже вечером в пятницу, 30 апреля.

Во время церемонии Заливако кинул интригующую фразу, предположительно, адресованную Джессике: "Здесь и сейчас у меня нет для тебя розы".

Публика с жаром обсуждает кадры, обсуждая шокирующее решение Заливако:

"Я никого не вижу рядом с Мишей. Нет там для него девушки" - "Да ему вообще отношения не нужны , он просто пришел поразвлечься . Да и какая уважающая себя девушка будет с ним после всех его показательных поцелуев при всех и со всеми"

"Ору 😂хаха Стб монтируют уход Джессики - Джессики, которая финалистка. Не понял 😅"

"На ближайшей неделе она не уйдет 100%, СТБ не стал бы выпускать такой спойлер. Но надеюсь что победит не она. Не считаю Джессику искренним человеком. Для меня она - хищница"

"Це все монтаж. Тому що, вже більша частина бачила скрин, де Джессіка знайомить Михайла зі своїми батьками"

"К сожалению уйдёт Юля Зайка, эти интриги СТБ. Напомитают 10 сезон, Дашу и Дану"

Напомним, что отвергнутая "Холостяком" Заливако участница-красотка поведала, что на самом деле произошло: "Я открыла свое сердце и...".

Как сообщала Politeka, Юлия "Зайка" возмутилась правилами "Холостяка" и снова разрыдалась: "Я сюда не в шашки пришла играть!".

Также Politeka писала, что участница "Холостяка" с Заливако, показав своих конкуренток без макияжа, поведала о ссорах: "Начинаются страсти...".