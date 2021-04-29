"Холостяк 11" бизнесмен Михаил Заливако решил рассказать неожиданные факты о себе

Как передает Politeka.net, подробностями он поделился на своей странице в Инстаграм.

Ранее Михаил проводил опрос среди своих фолловеров. В частности он предлагал угадать, правда ли то, что он дрался с девочками.

«Холостяк» решил удовлетворить интерес фолловеров и рассказать, как все было на самом деле.

«По поводу вопроса драк с девочками. Да, у меня какое-то детство, точнее даже не детство, а школы была… Я не дрался с мальчиками, я дрался с девочками. Причем всмятку. Почему-то меня постоянно били. Втроем, вчетвером. И была там у нас одна такая дылда. Я заступался за хлюпеньких пацанов, и тоже отхватывал. Ну там, конечно, до слез прям было», - говорит он.

Заливако добавил, что в результате таких инцидентов, у него регулярно страдала одежда.

«Я приходил домой, у меня была растянута одежда. Просто, как у Пьеро, рукава растянуты. Папа постоянно выступал на родительских собраниях» о том. что мы покупаем ему одежду, а вы ее растягиваете, какого х*ра?", - вспомнил он.

Сейчас Михаил Заливако ищет свою избранницу в шоу "Холостяк-11", до финала которого уже остались считанные недели.

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