Победительница "Холостяк 11" с Михаилом Заливако Анна Богдан показала интригующие кадры из новой фотосессии
После победы в шоу «Холостяк» с Михаилом Заливако Анна долгое время терпела массовый хейт в сети от поклонников других участниц проекта. Сейчас, спустя несколько месяцев после финала, Анна уже получила свою аудиторию в Инстаграм, которая позитивно оценивает произошедшее на шоу и желает ей с Михаилом счастья.
Чтобы привлекать внимание к себе новыми образами, Анна решила принять участие в интригующей фотосессии. В маленьком розовом платье Сторожук выглядела непохожей на саму себя. А длинные кудрявые волосы девушка решила уложить в аккуратную прическу с единственной завязкой сзади.
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Наряд из камней удачно сочетался с минимумом деталей в образе Анны и ее вечерним макияжем. По словам девушки, она очень довольна, что решилась на такое перевоплощение.
Также недавно Анна высказалась по поводу темы семьи и детей, о которых у нее постоянно спрашивают:
"Пока я отвечу так - всему свое время. Отношения… та и в принципе жизнь, имеют свои определённые этапы. И нам хочется ими сполна насладиться. Если описывать наши отношения, то кажется, что у нас вечный цветочно-букетный период.
Мы, конечно же, мечтаем о детях, разговариваем и шутим, какими они будут… Но пока, это всё что могу рассказать".
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