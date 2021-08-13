Участник шоу "Холостяк" Михаил Заливако удивил поклонников своими намерениями

Как передает Politeka.net, Михаил Заливако является предпринимателем из Харькова, он известен как участник 11-ого сезона шоу "Холостяк". Там они познакомились с бывшей женой Андрея Богдана - Анной Богдан. Сейчас Михаил и Анна встречается. Пара активно ведет социальные сети, где они рассказывают и показывают поклонникам моменты из своей жизни.

На этот раз Михаил показал новые видео в Инстраграм-сториз. На кадрах они с Анной сидят в большом зале. Девушка говорит, что они с избранником пришли на "Україна має талант", для того, чтобы Михаил поучаствовал в нем.

"Сегодня мы пришли на "Україна має талант", И вот этот вот человек, который рядом возле меня сидит будет показывать разные номера, песни, карточные фокусы."

Комментариев и реакций под видео нет, поскольку формат Сториз их не предусматривает.

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