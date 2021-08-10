Избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан ответила на вопросы об отношениях и чувствах

В последнее время Анну все чаще спрашивают о том, как она боролась с лишним весом. Второй по популярности темой остается вопрос сохранения отношений партнером и наоборот. Поэтому Анна Сторожук, ставшая победительницей «Холостяка» с Михаилом Заливако, продолжает отвечать на личные темы.

Поскольку волна негатива в сторону Анны уже начала утихать после шоу, многие начали спрашивать о разном у Сторожук.

«Очень рада, что своей истории я могу помочь кому-то понять, что у всех бывают свои сложности и борьба (в моем случае с лишним весом). Очень долго решалась на то, чтобы поделиться этим. Думала, что аудитория может этого не понять или просто будет не интересно» - написала Анна в Стори.

Также она рассказала о самых важных моментах, которые сохранят отношения:

«Разговаривать! Это очень важно. Только разговаривать в спокойной обстановке, без претензий и постараться без слез». Не обошлось без ответов на вопросы о том, какие девушки могут понравиться мужчинам.

Также ранее победительница «Холостяка» заговорила о времени, когда она набрала 16 кг.

«Это был ужасный и отвратительный период моей жизни, я за полгода поправилась на 16 кг. Осознать проблему я категорически не хотела. А потом – раз! – и на весах +16 кг. Я была зависима, я себя ненавидела! Мне не нравилось отражение в зеркале. А вот еще единственное фото, что осталось с тех временем…» - пишет Анна под всеми фото.

Ранее сообщалось, избранница "Холостяка" Заливако Богдан рассказала, как справляется с волной хейта: "Я безумно рада..."

Также, победительница "Холостяка" Анна Богдан хвастнула новым путешествием с Заливако: "Мы тут задумались, может…"

Politeka рассказывала, избранница "Холостяка" Заливако Богдан неожиданно заговорила об измене: «Это очень тяжелый…»