Победительница "Холостяк 11" с Михаилом Заливако Анна Богдан разоткровенничалась в соцсети, ответив на самые задаваемые ей вопросы

Так, 28-летняя возлюбленная Заливако решила сделать отдельный пост в своем микроблоге в Инстаграм, в котором рассекретила, когда будут свадьба и дети, передает Politeka.net.

Красотка сопроводила месседж ярким фото, на котором позировала в красном платье на отдыхе за границей. Богдан задрала длинную юбку, сверкнув стройной ножкой, и устремила взгляд за горизонт.

"Когда свадьба? Когда дети? Пока я отвечу так - всему свое время🤷🏻‍♀️, - призналась девушка. - Отношения… та и в принципе жизнь, имеют свои определённые этапы. И нам хочется ими сполна насладиться. Если описывать наши отношения, то кажется, что у нас вечный цветочно-букетный период))) с цветами, свиданиями и огромной кучей романтических моментов🥰 Мы, конечно же, мечтаем о детях, разговариваем и шутим, какими они будут… Больше всего обсуждаем вопрос, будут ли у малышей кудряшки😅 Но пока, это всё что могу рассказать. И не из-за того что не хочу. А просто чувствую, что так надо❤️".

Пользователи поддержали избранницу "Холостяка" в ее решении пока попридержать "личное" при себе:

"Не советую делиться своими планами. Это - только ваши планы... Не для посторонних людей"

"О планах только друг другу. Чересчур много завистников! Обычно, кому-то рассказав, все идет через Ж🍑🤷‍♀️"

"Любопытные какие все 😂"

"Успеете. Наслаждайтесь друг другом😍"

"Хорошая пара, счастья вам, оба толковые, искренние, позитивные! 🌹🌹🌹😍😉"

Напомним, Заливако решил проявить себя на новом талант-шоу, Богдан не смолчала: "Этот человек...."

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