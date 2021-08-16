Победительница "Холостяк 11" с Михаилом Заливако Анна Богдан поделилась секретами счастливых отношений

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на страницу девушки в Инстаграм.

«Мне кажется, если женщина не «держится» за мужчину, и не показывает что он для неё - важнейшее на всём белом свете, то тогда отношения получаются более чем гармоничными, и уважительными в отношении друг к другу. И наоборот, когда женщина важнейшим человеком в своей жизни считает не себя, а мужчину - то отношения рушатся со скоростью света, ну, или в таких отношениях кто-то вечно терпит», - поделилась рассуждениями возлюбленная Заливако.

Анна Богдан уверена, что для женщины крайне важно реализоваться, как личности: «С детства меня учили тому, что женщина должна ценить, любить и уважать в первую очередь себя. Каждая должна себя реализовать не только как жена и мама, а ещё и как личность!»

Избранница Заливако советует всем женщинам придерживаться такой стратегии.⠀

«Это хочу донести и до вас❤ Никого важнее вас в вашей жизни нет! Только вы выбираете свой путь и то, как проживете вашу жизнь! Будьте той, которых добиваются! Будьте той, которыми восхищаются! Будьте той, на кого хочется ровняться», - подчеркнула она.

Напомним, Заливако решил проявить себя на новом талант-шоу, Богдан не смолчала: "Этот человек...."

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