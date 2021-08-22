Главный герой шоу "Холостяк-11" Михаил Заливако показал, как держит себя в форме

Как передает Politeka.net, еще во время анонса 11 сезона шоу зрителей восхитила прекрасная физическая форма «холостяка». Позже стало известно, что Михаил очень много времени уделяет спорту. Его возлюбленной, победительнице шоу Анне Богдан тоже пришлось заняться спортом, чтобы проводить больше времени с возлюбленным. Сегодня парочка часто публикует совместные фото и видео со спортивного зала.

На свежем видео, которое Заливако опубликовал в Инстаграм, он вновь засветился в спортзале. Он бродил по залу, снимая себя в зеркало.

«Я скоро сюда перееду. Позже покажу свои метаморфозы жира», - подписал видео мужчина.

Как известно, до шоу Заливако не был известен в широких кругах. Сегодня на красавчика подписано почти 200 тыс. человек, а на его возлюбленную – 180 тыс. человек.

Напомним, что Михаил Заливако проявил себя на новом талант-шоу, возлюбленная не смолчала: "Этот человек....".

Как сообщала Politeka, девушка Заливако продемонстрировала фигуру в белых кружевах: "Чувствуешь себя богиней".

Также Politeka писала, что Заливако честно показал, до чего доводят марафоны похудения: "Скоро буду весить 50".