Переможниця "Холостяк 11" з Михайлом Заливако Анна Богдан вирішила показати схудлу фігуру в білому комплекті
Переможниця 11-го сезону шоу" Холостяк " Анна Богдан продемонструвала красиву і засмаглу фігуру в білому комплекті без збентеження. Оскільки дівчина позбулася всіх комплексів, вона спокійно показує себе в будь-якому образі.
"Обожнюю красиву нижню білизну, відчуваєш себе богинею. І, до речі, дуже прийде впевненості, згодні?» - написала Анна під кадром, на якому позувала в білому комплекті з мереживами.
Анна без сорому продемонструвала фігуру, так як їй є чим пишатися. Після того, як вона за 6 місяців схудла на 16 кг, вона часто розповідає про минуле і дає поради щодо скидання ваги.
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"Правильне харчування. Ніяких дієт! Виключити солодке. Пити воду. Тренування і спорт. Любити себе і своє тіло! Дівчатка, будуть і зриви, і сльози, і бажання все кинути! Ну і відповідь на питання, яке цікавить багатьох... Так, У мене теж є розтяжки. Вони з'являються у більшості дівчат, так що нічого такого в цьому немає» - раніше розповіла Анна про те, як худла.
Причому раніше Анна зізналася в тому, як набрала зайвого:
"Це був жахливий і огидний період мого життя, я за півроку поправилася на 16 кг.усвідомити проблему я категорично не хотіла. А потім-раз! - і на вагах +16 кг. Я була залежна, я себе ненавиділа! Мені не подобалося відображення в дзеркалі " - пише Анна під усіма фото.
Нагадавши, Заливако вирішив проявити себе на новому талант-шоу, Богдан не змовчала: "ця людина...."
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