Победительница "Холостяк 11" с Михаилом Заливако Анна Богдан решила показать похудевшую фигуру в белом комплекте

Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан продемонстрировала красивую и загорелую фигуру в белом комплекте без смущения. Поскольку девушка избавилась от всех комплексов, она спокойно показывает себя в любом образе.

«Обожаю красивое нижнее белье, чувствуешь себя богиней. И, кстати, очень придет уверенности, согласны?» - написала Анна под кадром, на котором позировала в белом комплекте с кружевами.

Анна без стеснения продемонстрировала фигуру, так как ей есть чем гордиться. После того, как она за 6 месяцев похудела на 16 кг, она часто рассказывает о прошлом и дает советы по сбросу веса.

«Правильное питание. Никаких диет! Исключить сладкое. Пить воду. Тренировки и спорт. Любить себя и свое тело! Девочки, будут и срывы, и слезы, и желание все бросить! Ну и ответ на вопрос, который интересует многих… Да, у меня тоже есть растяжки. Они появляются у большинства девушек, так что ничего такого в этом нет» - раньше рассказала Анна о том, как худела.

Причем ранее Анна призналась в том, как набрала лишнего:

«Это был ужасный и отвратительный период моей жизни, я за полгода поправилась на 16 кг. Осознать проблему я категорически не хотела. А потом – раз! – и на весах +16 кг. Я была зависима, я себя ненавидела! Мне не нравилось отражение в зеркале» - пишет Анна под всеми фото.

Напомним, Заливако решил проявить себя на новом талант-шоу, Богдан не смолчала: "Этот человек...."

Как сообщала Politeka, возлюбленная Заливако рассказала о кризисе в отношениях

Также Politeka писала, что Анна Богдан предупредила участниц нового сезона шоу: "Жизнь не будет прежней"