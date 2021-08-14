Учасник шоу "Холостяк" Михайло Заливако насмішив серією кадрів і показав себе в різній вазі

Раніше в мережі Михайло не раз розповідав про те, яким слабким був у дитинстві і як за нього переживали, адже у нього був геморагічний васкуліт, через який у нього було багато проблем. Сам процес лікування і відновлення тривав довго, тому тепер чоловік дуже дбайливо ставиться до здоров'я.

Його обраниця-переможниця» Холостяка " Анна Сторожук також дуже серйозно ставиться до теми здоров'я і навіть розповіла в Мережі, як скинула 15 кг, щоб привести себе у форму. Тепер пара займається разом і часто показує, як тренується в залі.

При цьому в мережі підняли також тему марафону про схуднення, який Михайло не хотів проводити з Анною і віджартувався з цього приводу, але шанувальники і близькі встигли пожартувати над Заливако і показали цілу серію кадрів, як би міг виглядати Михайло, якби зараз не ходив в зал і поправився.

Також раніше Михайло чесно розповів про своє минуле-таку фігуру він отримав не завдяки генам, а завдяки багаторічним тренуванням і відновленню після серйозної хвороби. В 12 років майбутньому бізнесменові поставили діагноз-геморагічний васкуліт. Це захворювання крові, яке вражає судини і внутрішні органи.

"Я провалявся довго з цією болячкою, деякі від цієї нісенітниці вмирають", - ділився" Холостяк " і показав фото до того, як одужав.

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