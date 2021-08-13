Учасник шоу "Холостяк" Михайло Заливако здивував шанувальників своїми намірами

Як передає Politeka.net, Михайло Заливако є підприємцем з Харкова, він відомий як учасник 11-ого сезону шоу "Холостяк". Там вони познайомилися з колишньою дружиною Андрія Богдана - Ганною Богдан. Зараз Михайло і Анна зустрічається. Пара активно веде соціальні мережі, де вони розповідають і показують шанувальникам моменти зі свого життя.

Цього разу Михайло показав нові відео в Інстраграм-сторіз. На кадрах вони з Ганною сидять у великому залі. Дівчина каже, що вони з обранцем прийшли на "Україна має талант", для того, щоб Михайло взяв участь у ньому.

"Сьогодні ми прийшли на "Україна має талант", і ось ця ось людина, яка поруч біля мене сидить буде показувати різні номери, пісні, карткові фокуси."

Коментарів і реакцій під Відео немає, оскільки формат сторіз їх не передбачає.

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