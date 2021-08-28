Победительница 11 сезона "Холостяка", девушка Михаила Заливако Анна Богдан заговорила о комплексах с детства

Анна Богдан стала активно вести свою страницу в Инстаграм после того, как победила на шоу «Холостяк» и стала жить вместе с главным героем проекта Михаилом Заливако. Паре пришлось выдержать много критики, прежде чем хейтеры оставили их в покое.

Сейчас Анна часто поднимает важные вопросы, которые беспокоят девушек и женщин. Причем не только темы похудения, но и принятия себя, спорта, комплексов и отношений. В этот раз Богдан вспомнила о прошлом, из-за которого у нее появились некоторые комплексы.

«Очень много получила ответов от вас по поводу наличия комплекса из-за роста. В школе в детстве дразнили меня постоянно из-за того, что я была худенькая и очень высокая. Сейчас этот момент я уже прошла и проработала. Сейчас я наслаждаюсь своим ростом и вижу в нем только плюсы.

Но! Вы знали, что большинство ваших комплексов рождаются еще в глубоком детстве? В детстве мама сравнивала вас с другими и теперь вы неуверенный в себе человек. Или в детстве вас обзывали «жирафом» или наоборот «коротышкой». И потом вы начали комплексовать» - рассказывает Анна.

Недавно звезда прокомментировала свою любовь к фото:

«Мне кажется, ничто так не раскрывает вашу женственность как фото. Именно через фото вы начинаете любить себя и своё тело. И наоборот, если девушка не любит фотографироваться, и даже нервничает из-за такого, казалось бы, простого действия, значит о любви к себе и своему телу не может быть и речи», - отметила Анна.

Напомним, что Анне Богдан угрожают расправой: "Миша тебе не поможет".

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