Девушка "Холостяка" Михаила Заливако Анна Богдан заговорила в сети о том, готова ли она стать матерью

Как передает Politeka.net, Анна Богдан является избранницей "Холостяка" и харьковского предпринимателя Михаила Заливако. Девушка выиграла проект, и после него у них завязалишь отношения, которые продолжаются по сей день. Она также известна как бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Анна предложила поклонникам задать ей вопросы в сториз на своей странице в Инстаграм. Ранее она рассказывала о том, как ей присылают угрозы в социальных сетях. Теперь она рассказала о том, готова ли она к беременности и становится матерью. Поклонница задала вопрос "Родили бы ребенка, если бы от вас ушел мужчина?"

"Обрадовалась бы, что у моего ребенка не будет такого не серьезного и безответственного папы. Та и тем более, в наше время, наличием ребенка никого не удивишь", резко ответила Анна.

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