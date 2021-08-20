Победительница и избранница главного героя шоу "Холостяк" Михаила Заливако Анна Богдан рассказала, как ей угрожают в социальных сетях

Как передает Politeka.net, Анна Богдан является девушкой Михаила Заливако - главного героя 11 сезона проекта "Холостяк". Девушка выиграла этот проект, и после него у пары действительно завязались отношения. Пара активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Анна поделилась откровением. В своих сториз в Инстаграм она рассказала о том, как ей присылают угрозы и показала одну из них. Девушка показала обратную сторону медали отношений с популярным мужчиной.

"А вот обратная сторона медали. На самом деле, надо иметь стальные нервы чтобы хотя бы пытаться не реагировать на такие вещи. Скажу честно, получается не всегда ведь все мы люди...", рассказала Анна.

Сообщение, которое показала девушка "Холостяка" Михаила Заливако, является прямой угрозой физической расправы.

Позже у Анны спросили, правда ли это, что пользовательница сети попала из-за девушки в аварию. Девушка "Холостяка" Заливако ответила, что ей написали с фейковой страницы и она даже не знает кто это.

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