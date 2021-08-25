Победительница 11 сезона "Холостяка", девушка Михаила Заливако Анна Богдан покрасовалась в красивом блестящем платье

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм красотки появилось яркое видео, на котором она предстала в блестящем платье с глубоким декольте. Девушка крутилась и дефилировала, показывая себя со всех сторон.

«Мне кажется, ничто так не раскрывает вашу женственность как фото. Именно через фото вы начинаете любить себя и своё тело. И наоборот, если девушка не любит фотографироваться, и даже нервничает из-за такого, казалось бы, простого действия, значит о любви к себе и своему телу не может быть и речи», - отметила Анна, добавив, что не любила фотографироваться, когда была полненькой.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Ваууууу, очень красиво», «Невероятная», «Люблю», «Платье огонь», «Люблю фотографироваться однозначно», «Ты выглядишь на миллион», «Я залипла. Очень красиво», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Анне Богдан угрожают расправой: "Миша тебе не поможет".

Еще Politeka писала, что Анна Богдан показала редкое фото с возлюбленным «Холостяком»: "Надо делать это почаще".

Также Politeka сообщала, что Анна Богдан откровенно о беременности и готовности быть мамой-одиночкой: "У моего ребенка не будет...".