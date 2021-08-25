Победительница 11 сезона "Холостяка", девушка Михаила Заливако Анна Богдан покрасовалась в красивом блестящем платье
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм красотки появилось яркое видео, на котором она предстала в блестящем платье с глубоким декольте. Девушка крутилась и дефилировала, показывая себя со всех сторон.
«Мне кажется, ничто так не раскрывает вашу женственность как фото. Именно через фото вы начинаете любить себя и своё тело. И наоборот, если девушка не любит фотографироваться, и даже нервничает из-за такого, казалось бы, простого действия, значит о любви к себе и своему телу не может быть и речи», - отметила Анна, добавив, что не любила фотографироваться, когда была полненькой.
В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.
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«Ваууууу, очень красиво», «Невероятная», «Люблю», «Платье огонь», «Люблю фотографироваться однозначно», «Ты выглядишь на миллион», «Я залипла. Очень красиво», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Анне Богдан угрожают расправой: "Миша тебе не поможет".
Еще Politeka писала, что Анна Богдан показала редкое фото с возлюбленным «Холостяком»: "Надо делать это почаще".
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