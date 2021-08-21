Дівчина "Холостяка" Михайла Заливако Анна Богдан заговорила в мережі про те, чи готова вона стати матір'ю

Як передає Politeka.net, Ганна Богдан є обраницею "Холостяка" та харківського підприємця Михайла Заливако. Дівчина виграла проєкт, і після нього у них зав'язали стосунки, які тривають донині. Вона також відома як колишня дружина екс-глави офісу президента Андрія Богдана. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

На цей раз Анна запропонувала шанувальникам задати їй питання в сторіз на своїй сторінці в Instagram. Раніше вона розповідала про те, як їй надсилають погрози в соціальних мережах. Тепер вона розповіла про те, чи готова вона до вагітності і стає матір'ю. Прихильниця задала питання "Народили б дитину, якби від вас пішов чоловік?"

"Зраділа б, що у моєї дитини не буде такого не серйозного і безвідповідального тата. Та й тим більше, в наш час, наявністю дитини нікого не здивуєш", різко відповіла Анна.

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