Переможниця та обраниця головного героя шоу "Холостяк" Михайла Заливако Анна Богдан розповіла, як їй погрожують у соціальних мережах

Як передає Politeka.net, Анна Богдан є дівчиною Михайла Заливако-головного героя 11 сезону проєкту "Холостяк". Дівчина виграла цей проект, і після нього у пари дійсно зав'язалися стосунки. Пара активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Анна поділилася одкровенням. У своїх сторіз в Instagram вона розповіла про те, як їй надсилають погрози і показала одну з них. Дівчина показала зворотний бік медалі відносин з популярним чоловіком.

"А ось зворотна сторона медалі. Насправді, треба мати сталеві нерви щоб хоча б намагатися не реагувати на такі речі. Скажу чесно, виходить не завжди адже всі ми люди...", розповіла Анна.

Повідомлення, яке показала дівчина "Холостяка" Михайла Заливако, є прямою загрозою фізичної розправи.

Пізніше у Анни запитали, чи правда це, що користувачка мережі потрапила через дівчину в аварію. Дівчина "Холостяка" Заливако відповіла, що їй написали з фейкової сторінки і вона навіть не знає хто це.

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