Переможниця "Холостяка" Анна Богдан порадувала шанувальників спільним фото з коханим

Як повідомляє Politeka.net, переможниця реаліті-шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Анна Богдан після проекту стала вельми популярна і зібрала величезну аудиторію в своєму Instagram. Тепер дівчина часто радує шанувальників яскравими кадрами зі свого життя, а нещодавно виклала чарівне фото з коханим.

На новому знімку Анна і Михайло Заливако позують, мабуть, в якомусь ресторані. Перед камерою дівчина з'явилася в яскравій червоній сукні з відкритими плечима, її пишні кучері розпущені і недбало укладені, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка. Поруч з Анею стоїть Міша, на ньому біла футболка і він теж радісно посміхається.

У підписі до фотографії Богдан написала: "Так рідко публікуємо спільні фото... треба робити це частіше". Користувачі тут же почали коментувати нове фото пари, засинаючи їх компліментами: "Я Вами захоплююся", "Такі красиві", "Красиві", "Ой, клас, такі щирі", "Прізвище не міняєте ще на Заливако?", "На одній хвилі", "Чудова пара!", "Дуже красиві", "Ви такі схожі", "Вдале фото. Дуже гармонійно виглядаєте".

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