Избранница "Холостяка 11" Михаила Заливако Анна Богдан борется с простудой, а любимый ей в этом помогает

28-летняя победительница "Холостяка" сообщила в своих "сториз" в Инстаграм, что у нее сильно болит горло, даже разговаривать больно. В ответ Анна получила слова поддержки от своих подписчиков. Кроме того, ее поддерживает семья и бойфренд.

"Очень приятно, что все пишут слова поддержки и желают скорейшего выздоровления. И, конечно, моя самая большая поддержка - это моя семья и мои родные. Мишке большое спасибо. Он меня лечит", - сообщала она.

Чуть позднее выяснилось, как же именно Заливако пытается поставить на ноги свою возлюбленную. Миша дал совет всем парням, опубликовав соответствующие кадры у себя в микроблоге, передает Politeka.net.

"Так, рубрика "советики". Если у вашей девушки болит горло и вы не знаете, что делать, всем пацанам на заметку, английский препарат... Вот так выглядит. Не стесняемся, чаще дарим - горло не болит", - говорит он о роскошном букете цветов, который приготовил для Ани.

"Мужчины, действительно, берите на заметку. Забота - лучшее лекарство", - Богдан репостнула кадры, по достоинству оценив внимание, которым ее окружил Заливако.

Напомним, Анну Богдан обвинили в циничном обмане: все из-за болезни

А еще Politeka писала, беда случилась с возлюбленной "Холостяка" Заливако, красотка еле говорит: "Сильно болит..."

Также Politeka сообщала, Богдан разоткровенничалась о беременности: "У моего ребенка не будет..."