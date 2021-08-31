У Анны Богдан, избранницы "Холостяка 11" Михаила Заливако, кажется, лопается терпение

28-летняя Аня, чья популярность в соцсетях выросла в разы после участия и победы в шоу, накинулась на фанатов, якобы уличивших ее в обмане.

В своих новых "сториз" в Инстаграм Богдан сообщила, что сейчас серьезно болеет - у нее сильно болит горло, да и говорит она еле-еле, передает Politeka.net.

"Болею, продолжаю сходить с ума от скуки... Тяжело говорить, так как сильно болит горло... Не привыкла, конечно, сидеть на месте. Поделитесь, что вы делаете в такие дни сурка?, - обратилась она к своим фанатам, а затем добавила, - Очень приятно, что все пишут слова поддержки и желают скорейшего выздоровления. И, конечно, моя самая большая поддержка - это моя семья и мои родные. Мишке большое спасибо. Он меня лечит".

При этом, как оказалось, не все сочувствуют победительнице "Холостяка". Некоторые припомнили Ане, что она болела во время съемок шоу коронавирусом, и, мол, значит тогда ее болезнь была всего лишь постановкой.

"У тебя ведь был ковид на шоу, как это было запланированно режиссерами... и вот сейчас реально больна, повторно, наверно (из-за забывчивости)", - написали Богдан в соцсети.

"Вот у меня вопрос: почему некоторые все еще пытаются меня в чем-то заподозрить?, - не растерялась Аня. - 1. Где я сказала, что сейчас больна короной? 2. Почему тот факт, что я заболела на проекте - подвергается сомнению? 3. Почему некоторые считают, что это всего лишь сценарий?"

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