Сейчас нужно быть особенно осторожным

Победительница шоу «Холостяк-11» и возлюбленная Михаила Заливако Анна Богдан пожаловалась на неожиданное недомогание

28-летняя турагент, которая смогла покорить сердце главного героя 11-го сезона шоу «Холостяк» Михаила Заливако, поделилась тревожными новостями в своем Инстаграм. Как сообщает Politeka.net, девушка рассказала о том, что ночью ей неожиданно стало плохо.

«Всем привет! Вчера ночью поднялась температура до 38,8. Полночи сбивала…Сейчас снова поднялась», - рассказала Богдан.

На видео она лежит на диване в домашнем халате и выглядит ослабленной.

«Хочу сказать: берегите себя, свое здоровье. Особенно в период пандемии. И так обидно, когда лето, так не хочется болеть!», - пожаловалась возлюбленная «холостяка».

Она рассказала, что в ближайшие дни собирается набираться сил дома, соблюдая постельный режим.

«Заметила, что многие мои знакомые начали болеть. Может быть, это связано с понижением температуры?», - предположила Богдан.

Отметим, что после финала «Холостяка» Богдан и Заливако решили продолжить свои отношения. Сейчас пара живет вместе и всячески демонстрирует, что их чувства друг к другу реальны, а не навязаны контрактом.

Напомним, избранница "Холостяка" Заливако Богдан рассказала о серьезных комплексах.

Как сообщала Politeka, избранница "Холостяка" Заливако Богдан приковала взгляды к глубокому декольте.

Также Politeka писала, что «холостяк» Заливако сорвался к дорогой для него девушке, и это не Анна Богдан.