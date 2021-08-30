Победительница "Холостяка" с Михаилом Заливако Анна Богдан показала себя и рассказала о проблеме

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан сейчас является популярным блогером, за которым следят десятки тысяч украинцев. Красотка стала триумфатором на шоу "Холостяк", завоевав сердце Михаила Заливако. Пара вместе и сейчас и часто светятся вместе в своих блогах Инстаграм.

Но в этот раз Анна решила поделится, записав сторисы.

"Болею. Продолжаю сходить с ума от скуки. Очень тяжело говорить, потому что сильно болит горло", - сказала девушка.

"Не привыкла, конечно, сидеть на месте. Скажите, поделитесь, чем вы занимаетесь, что вы делаете в такие дни сурка", - добавила Анна.

"Очень приятно, что все пишут слова поддержки и желают скорейшего выздоровления и, конечно, моя самая большая поддержка - это моя семья, мои родные", - поблагодарила Анна в сторис фанатов.

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