Победительница "Холостяка-11", героем которого был бизнесмен Михаил Заливако, Анна Богдан, показала, как на ней отразился развод с мужем
Бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана поделилась в своем Инстаграм, как пережила разрыв с бывшим супругом, пишет Politeka.net. Девушка рассказала, что получила предложение руки и сердца от политика спустя три месяца их знакомства. Анна сразу ответила согласием.
Брак пары продлился недолго - в 2019 году они расстались.
По словам Анны, муж сильно ревновал ее, и хотел, чтобы она не ездила на работу в офис, а трудилась за компьютером дома. Даже поход к психологу, уговоры друзей и родственников не повлияло на решение победительницы "Холостяка" расстаться, хотя это ей давалось нелегко, ведь политика она называла своей первой любовью.
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В одном из новых постов в Инстаграм Анна рассказала, как изменилась после развода и показала фото.
"У каждого был переломный момент в жизни...
Последний у меня такой был после развода.
Вот знаете, кто-то после расставания режет каре, отрезает челку или краситься.
Ну а я что?
А я поправляюсь на 16 кг😅
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В это сложно поверить, глядя на меня сейчас, но это так.
В данном случае я не просто ела много сладкого... я ела ТОЛЬКО сладкое🤣", - поделилась девушка.
Прийти в прежнюю форму ей помогли отказ от сладкого, тренировки в зале пять раз в неделю, LPG-массаж и правильный настрой.
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"Мой совет - не насилуйте организм всякими диетами и голоданием! Пользы это не принесет точно!
Главное: любите себя любой!", - написала Богдан.
Напомним, что победительница "Холостяка" с Заливако не сдержалась и высказала все, что думает: "Если кого-то не устраивает...".
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