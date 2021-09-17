Победительница "Холостяка" с Михаилом Заливако Анна Богдан показала новый образ

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан стала популярным блогером после победы в шоу "Холостяк" с Михаилом Заливко. Девушка завоевала сердце красавца и пара после проекта продолжает строить отношения. Анна недавно рассказала в Инстаграм, что Михаил для нее открылся с новой стороны во время романтической фотосессии. Заливако превратил вечер Богдан в сказку, будучи нежным и искренним.

В этот раз девушка рассказала в блоге, что решилась на перемены. Богдан опубликовала в сторис несколько видео, где похвасталась своими экспериментами с внешностью.

На кадрах Анна позировала перед зеркалом, демонстрируя свой новый имидж. Как можно заметить, красотка покрасила волосы.

"Когда душа требует перемен, нужно обязательно что-то менять. Сегодня у меня это с цветом волос. Спасибо огромное мастеру, которая подобрала красивый цвет", - сказала Богдан в видео.

"В мою жизнь нагрянули перемены", - написала Анна в сторис.

Напомним, "Холостяк" Заливако перед Анной Богдан показал себя с неожиданной стороны

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