"Холостяк 11" Михаил Заливако и его возлюбленная, победительница этого шоу, Анна Богдан, снова на чемоданах

Месяц назад парочка отдыхала в Греции, объездив чуть ли не всю страну. Соответствующими кадрами они делились в соцсетях, хвастаясть незабываемым путешествием. Сейчас Аня с Мишей снова собраются в отпуск за границу. Об этом у себя в "сториз" в Инстаграм сообщила счастливая избранница "Холостяка", передает Politeka.net.

"Угадайте, в какую страну мы собрались с любимым?, - спросила она у подписчиков, пообещав презент тем, кто угадает, - Мы с Мишей снова скоро улетаем в очень красивую страну, поэтому, кто угадает - с нас подарочек".

Отметим, популярность в Сети 28-летней Анны Богдан набирает обороты. Девушка "учится" быть блогером и привыкает к своей славе. Как известно, Аня с Мишей продолжили строить отношения, зародившиеся во время проекта, и сейчас живут вместе в Киеве ("Холостяку" пришлось пойти на компромисс и переехать к своей возлюбленной из Харькова). Парочка наслаждается "конфетно-цветочным" периодом, путешествуют вместе и посещают VIP-тусовки, на которые их теперь частенько приглашают.

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