Звезда 11-го сезона шоу «Холостяк» Михаил Заливако дал полезный совет для людей в отношениях, а также неожиданно высказался о своем романе с Анной Богдан
Как известно, после финала «Холостяка» Заливако продолжил строить отношения с победительницей шоу Анной Богдан. Сейчас пара живет вместе и много путешествует. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Заливако поделился советом, который поможет укрепить любые отношения.
«Больше обнимайтесь, мой вам совет! Ну потому что это п*пец как прикольно. Да, и уверяю, будет время, когда вы такие «б**ха, надо было обнять, а не сидеть дуться» всегда через обнимание. Но эта тема работает в конфликтах только в отношениях, на улице можно леща отхватить», - с юмором написал экс-«холостяк».
В качестве иллюстрации он поделился снимком, на котором приобнимает свою возлюбленную на фоне ночного города.
Горе у Аллы Пугачевой и Киркорова, оборвалась жизнь близкого человека: "Был поражен мозг..."
Новая ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук покинула Украину после первого эфира: что произошло
Внучка Ротару показала, как выглядит их особняк за миллион долларов изнутри: колонны и темная мебель
Хименес-Браво из "Мастер Шеф" засветил возлюбленную в постели и рассказал о личном: "Моя женщина должна..."
Тина Кароль наконец показала украинцам красавчика, за которого хочется замуж: "Красивая пара"
При этом в комментариях Заливако неожиданно заговорил о достоверности их с Анной отношений. Так, одна из его подписчиц призналась, что долго не верила в то, что их роман реален. На это Заливако ответил:
«Я до сих пор думаю, что у неё контракт… вот чуйка есть».
Впрочем, ранее они с Богдан уже заверяла поклонников в том, что у них все по-настоящему.
Напомним, Анна Богдан рассказала, что сближает их с «Холостяком» Заливако.
Как сообщала Politeka, Анна Богдан ворвалась к Заливако в душевую без предупреждения, камеру выключать не стала.
Также Politeka писала, что "холостяк" Заливако и Анна Богдан дали волю своим желаниям на природе, кадры веселья.