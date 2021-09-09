Звезда 11-го сезона шоу «Холостяк» Михаил Заливако дал полезный совет для людей в отношениях, а также неожиданно высказался о своем романе с Анной Богдан

Как известно, после финала «Холостяка» Заливако продолжил строить отношения с победительницей шоу Анной Богдан. Сейчас пара живет вместе и много путешествует. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Заливако поделился советом, который поможет укрепить любые отношения.

«Больше обнимайтесь, мой вам совет! Ну потому что это п*пец как прикольно. Да, и уверяю, будет время, когда вы такие «б**ха, надо было обнять, а не сидеть дуться» всегда через обнимание. Но эта тема работает в конфликтах только в отношениях, на улице можно леща отхватить», - с юмором написал экс-«холостяк».

В качестве иллюстрации он поделился снимком, на котором приобнимает свою возлюбленную на фоне ночного города.

При этом в комментариях Заливако неожиданно заговорил о достоверности их с Анной отношений. Так, одна из его подписчиц призналась, что долго не верила в то, что их роман реален. На это Заливако ответил:

«Я до сих пор думаю, что у неё контракт… вот чуйка есть».

Впрочем, ранее они с Богдан уже заверяла поклонников в том, что у них все по-настоящему.

Напомним, Анна Богдан рассказала, что сближает их с «Холостяком» Заливако.

Как сообщала Politeka, Анна Богдан ворвалась к Заливако в душевую без предупреждения, камеру выключать не стала.

Также Politeka писала, что "холостяк" Заливако и Анна Богдан дали волю своим желаниям на природе, кадры веселья.