Победительница 11 сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан показала, как ворвалась в душевую к своему избранницу Михаилу Заливако

Как передает Politeka.net, Анна Богдан является известным блогером на просторах социальной сети Инстаграм. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк", где главным героем был Михаил Заливако. После шоу они сохранили отношения и до сих пор являются парой. Девушка активно развивает свой блог и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Анна Богдан опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах девушка показывает рум-тур отеля, в котором они остались. Она без предупреждения заходит в ванную комнату к Михаилу Заливако, который чистит зубы в этот момент.

"Мини рум тур от меня. Всем хороших снов", подписала видео избранница "Холостяка".

"Это наша ванная. Мишка чистит зубы", сказала на видео Анна Богдан. Михаил шутя ей ответил, что она следующая.

Реакций и комментариев под видео нет, поскольку формут Сториз этого не предусматривает.

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