Победительница 11 сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан показала, как ворвалась в душевую к своему избранницу Михаилу Заливако
Как передает Politeka.net, Анна Богдан является известным блогером на просторах социальной сети Инстаграм. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк", где главным героем был Михаил Заливако. После шоу они сохранили отношения и до сих пор являются парой. Девушка активно развивает свой блог и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз Анна Богдан опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах девушка показывает рум-тур отеля, в котором они остались. Она без предупреждения заходит в ванную комнату к Михаилу Заливако, который чистит зубы в этот момент.
"Мини рум тур от меня. Всем хороших снов", подписала видео избранница "Холостяка".
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"Это наша ванная. Мишка чистит зубы", сказала на видео Анна Богдан. Михаил шутя ей ответил, что она следующая.
Реакций и комментариев под видео нет, поскольку формут Сториз этого не предусматривает.
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