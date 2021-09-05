Победительница «Холостяка-11» Анна Богдан показала, как отдыхает с возлюбленным Михаилом Заливако
Как передает Politeka.net, в Инстаграм девушка поделилась кадрами нового путешествия.
Анна и Михаил отправились в Буковель. По дороге пара посетила Львов, который стал для них особенным.
«Наше первое свидание, первый поцелуй навсегда останется у стенах Львова. Теперь для нас это особое место, где пульс бьется быстрее💓, а чувства оживают, будто это то самое первое свидание. И находиться сейчас здесь, просто вдвоем без камер, команды программы "Холостяк" - это нечто невероятное»,- признавалась девушка.
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Далее Анна и Михаил остановились в Буковеле.
Анна Богдан уже похвасталась едой из местных ресторанов.
«Всем доброе утро! Сейчас иду на завтрак. Мои уже кушают. Вот такие вот красивые завтраки у нас сегодня», - сказала она и присоединилась к завтраку с друзьями и возлюбленным.
Напомним, что Анна Богдан засветила архивное фото, показав себя много лет назад: "Узнали малышку?".
Еще Politeka писала, что Анна Богдан смело запрыгнула на Заливако прямо на улице: фото.
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