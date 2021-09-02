Победительница 11-го сезона шоу «Холостяк» Анна Богдан поделилась самыми яркими моментами своего лета, проведенного в компании Михаила Заливако

Девушка поделилась в своем Инстаграм новым постом, в котором решила окончательно попрощаться с ушедшим летом. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Анна собрала в одном видео отрывки из самых ярких для нее событий прошедшего лета. Среди них оказались ее путешествия за границу с Заливако, их совместные занятия спортом, вечеринки, фотосессии, катание на аттракционах и другое. На многих кадрах они с экс-«холостяком» обнимаются и целуются, демонстрируя свои чувства друг к другу.

«Лето, спасибо тебе за невероятные моменты. Буду скучать. А как прошло ваше лето? Какой момент был самым запоминающимся?», - написала в подписи к видео Богдан.

Ее подписчики тут же отреагировали на этот пост.

«Как приятно смотреть на ваши отношения, когда болела за вас на проекте», «Какая же красивая», «Вау ты красотка когда увидела тебя настроение улучшилось», «Хороша и фигура и душа», - пишут люди в комментариях.

Напомним, Анна Богдан из "Холостяка" показала себя много лет назад, фото.

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