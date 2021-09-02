Победительница "Холостяк 11" с Михаилом Заливако Анна Богдан показала, как выглядела в детстве
29-летняя Анна Богдан, которая стала победительницей реалити, не только завоевала сердце холостяка Заливако, но и покорила публику. Сейчас за страницей девушки в Сети следит 179 тысяч фолловеров, которых она регулярно радует разным контентом.
С приходом осени, и началом учебного года многие вспоминают о своих школьных годах. Не стала исключением и Анна. Она показала, какой была школьницей. Избранница холостяка показала, фото, на котрых запечатлена в форме и с белыми бантами.
«Вы узнали малышку? Изменилась?», - обратилась она к фолловерам.
Пышная шевелюра, темные карие глаза и улыбка действительно делают девушку узнаваемой и на детском фото.
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Отметим ранее Анна Богдан говорила, что не собирается что-то кардинально менять в своей внешности.
«Я против «уколов красоты», быть может, с возрастом мое мнение изменится», - признавалась девушка.
Напомним, Заливако решил проявить себя на новом талант-шоу, Богдан не смолчала: "Этот человек...."
Как сообщала Politeka, возлюбленная Заливако рассказала о кризисе в отношениях.
Также Politeka писала, что Анна Богдан предупредила участниц нового сезона шоу: "Жизнь не будет прежней"