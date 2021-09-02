Победительница "Холостяк 11" с Михаилом Заливако Анна Богдан показала, как выглядела в детстве

29-летняя Анна Богдан, которая стала победительницей реалити, не только завоевала сердце холостяка Заливако, но и покорила публику. Сейчас за страницей девушки в Сети следит 179 тысяч фолловеров, которых она регулярно радует разным контентом.

С приходом осени, и началом учебного года многие вспоминают о своих школьных годах. Не стала исключением и Анна. Она показала, какой была школьницей. Избранница холостяка показала, фото, на котрых запечатлена в форме и с белыми бантами.

«Вы узнали малышку? Изменилась?», - обратилась она к фолловерам.

Пышная шевелюра, темные карие глаза и улыбка действительно делают девушку узнаваемой и на детском фото.

Отметим ранее Анна Богдан говорила, что не собирается что-то кардинально менять в своей внешности.

«Я против «уколов красоты», быть может, с возрастом мое мнение изменится», - признавалась девушка.

Напомним, Заливако решил проявить себя на новом талант-шоу, Богдан не смолчала: "Этот человек...."

Как сообщала Politeka, возлюбленная Заливако рассказала о кризисе в отношениях.

Также Politeka писала, что Анна Богдан предупредила участниц нового сезона шоу: "Жизнь не будет прежней"