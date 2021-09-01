Избранница "Холостяка 11" Михаила Заливако, Анна Богдан, похвасталась фигурой в мини-платье

Бывшая участница шоу "холостяк" в одном из постов в Инстаграм рассказала, что после развода с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом у нее был непростой период, пишет Politeka.net.

Девушка пыталась пережить неудачу в личной жизни, питаясь только сладким. В результате красотка набрала 16 лишних килограммов. Прийти в прежнюю форму Анне помогли отказ от сладкого, тренировки в зале пять раз в неделю, LPG-массаж и правильный настрой.

Сейчас девушка может похвастаться идеальной фигурой, которую демонстрирует в своем Инстаграм. Так, в новом посте красотка появилась в сияющем мини-платье. Наряд был с вырезом, а его длина позволила полюбоваться ножками возлюбленной "холостяка".

Снимок был представлен в двух вариантах.

"Получила свои восхитительные фотографии

Какой вариант лучше?

1 или 2?

Пишите в комментариях ⬇️", - поинтересовалась Богдан.

За четыре часа публикация собрала более 7000 лайков и много комментариев.

"😍 Будто героиня ретро-фильма 🔥", "Аааа🔥", "Топчик 🔝", "Пушка-ракета!!!", "Шикарная 👏", "Походу фотограф пил😂😂😂", - написали пользователи сети.