Победительница шоу «Холостяк» Анна Богдан устроила романтическую прогулку по Львову со своим избранником Михаилом Заливако
На выходных влюбленная парочка махнула на Западную Украину и посетила ее жемчужину – город Львов.
Анна с Михаилом прогулялись по старинному городу и насладились его невероятной красотой и побыли наедине, передает Politeka.net.
Естественно, несколько кадров романтической прогулки с Михаилом Анна выложила в Stories – Instagram.
«Наша особая история любви», - трогательно подписала победительница «Холостяка».
Полякова сделала новое заявление относительно скандала с Меладзе: "Бейте в морду"
Судья "Мастер Шеф" Мартыновская в белом платье поделилась своим огромным счастьем: "Мои поздравления"
Два региона Украины не соответствуют зеленой зоне: где ситуация ухудшилась
"Ушел в лес по грибы и не вернулся": поиски пропавшего украинца обернулись трагедией
Беда у беременной невесты победителя "Голосу країни" Сасанчина, девушка едва сдержала слезы: "Это жесть просто"
На кадрах демонстрируется, как Анна с Михаилом держась за руки гуляют по узкой улочке в окрестностях Доминиканского собора.
На следующем фото девушка нежно обняла своего возлюбленного, а затем в порыве чувств запрыгнула на него.
При этом поклонников Анна Богдан лишила возможности что-либо сказать, поскольку кадры были размещены в Stories.
Напомним, что Анна Богдан из "Холостяка" показала себя много лет назад, фото.
Как сообщала Politeka, похудевшая победительница "Холостяка" Анна Богдан приковала взгляды дерзким мини.
Также Politeka писала, что беда с Анной Богдан, "Холостяк" Заливако принял экстренные меры.