Всегда приятно смотреть на счастливые пары

Победительница шоу «Холостяк» Анна Богдан устроила романтическую прогулку по Львову со своим избранником Михаилом Заливако

На выходных влюбленная парочка махнула на Западную Украину и посетила ее жемчужину – город Львов.

Анна с Михаилом прогулялись по старинному городу и насладились его невероятной красотой и побыли наедине, передает Politeka.net.

Естественно, несколько кадров романтической прогулки с Михаилом Анна выложила в Stories – Instagram.

«Наша особая история любви», - трогательно подписала победительница «Холостяка».

На кадрах демонстрируется, как Анна с Михаилом держась за руки гуляют по узкой улочке в окрестностях Доминиканского собора.

На следующем фото девушка нежно обняла своего возлюбленного, а затем в порыве чувств запрыгнула на него.

При этом поклонников Анна Богдан лишила возможности что-либо сказать, поскольку кадры были размещены в Stories.

Напомним, что Анна Богдан из "Холостяка" показала себя много лет назад, фото.

Как сообщала Politeka, похудевшая победительница "Холостяка" Анна Богдан приковала взгляды дерзким мини.

Также Politeka писала, что беда с Анной Богдан, "Холостяк" Заливако принял экстренные меры.