Победительница 11-го сезона шоу «Холостяк» Анна Богдан показала свои экстремальные развлечения с Михаилом Заливако

Как известно, после проекта харьковский бизнесмен и его избранница решили продолжить свои отношения и в реальной жизни. Сейчас они живут вместе и регулярно демонстрируют в соцсетях совместное времяпровождение.

Как пишет Politeka.net, на этот раз пара отправилась отдыхать в Карпаты. В своем Инстаграм Богдан показала, как они с Заливако проводили время на природе. Влюбленные решили, что простого любования живописными пейзажами для них мало, и добавили в свой отдых немного экстрима.

«Сейчас нам хочется небольшого экстрима, поэтому мы в раздумьях: на чем же нам покататься? На зиплайне или на ролер-костер?», - произносит на видео Анна.

В конце концов они с Михаилом выбрали второй вариант, и прокатились по натянутому прямо среди леса тросу с крутыми поворотами.

«Кайф же, эмоции зашкаливают», - прокомментировала видео с их развлечениями Богдан.

Однако, на этом пара не остановилась. Так, Анна и Михаил решили повторить момент из «Холостяка», и отправились на роуп-джампинг.

«Мы сделали это. По традиции снова прыгаем вместе», - написала Богдан.

Напомним, Анна Богдан похвасталась, как ее балует «Холостяк» Заливако.

Как сообщала Politeka, Анна Богдан из «Холостяка» в объятиях Заливако раскрыла секрет их истории любви.

Также Politeka писала, что «холостяк» Заливако попал в неприятности во время отдыха с Анной Богдан.