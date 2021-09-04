Победительница «Холостяка» Анна Богдан в объятиях Михаила Заливако рассказала, где зародилась их любовь
Как передает Politeka.net, в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором целовала своего возлюбленного.
«Этот город особенный для нас. Наверное, каждый имеет свое место силы, место с которым у тебя связаны приятные воспоминания и куда всегда хочется вернуться. Для кого-то это тихая поляна посреди леса, для кого пирс на озере или старинный сарай, где мы прятались в детстве от родителей», - отметила Анна, добавив, что для нее с возлюбленным таким местом стал Львов.
По словам Богдан, именно во Львове произошло первое свидание с Михаилом и первый поцелуй, который пара запомнит навсегда.
Беда настигла 65-летнюю Ларису Долину, ее коллеги размещают кадры с певицей: "Я вас очень прошу..."
Хименес-Браво из "Мастер Шеф" решил покинуть Украину, кадры сборов: "Здесь все мои вещи"
Победитель "Голосу країни" Сасанчин публично попросил прощения у беременной невесты: "За девочек..."
Новый скандал гремит на «Співають всі», Тина Кароль решила не молчать: "Я могу вам помочь..."
Андре Тан показал украинкам, что будет в моде этой осенью: "На пике популярности"
В комментариях паре оставили массу приятных слов.
«Вы ооочень красивые, раньше была другого мнения о вас», «Красивое видео, нежное и теплое) я от души желаю Вам быть вместе долгие годы)», «Какие вы хорошенькие. Я так рада, что вы вместе везде. Долгой любви», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Анна Богдан засветила архивное фото, показав себя много лет назад: "Узнали малышку?".
Еще Politeka писала, что Анна Богдан смело запрыгнула на Заливако прямо на улице: фото.
Также Politeka сообщала, что Анна Богдан показала самые романтичные моменты лета с возлюбленным: "Буду скучать".