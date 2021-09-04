Победительница «Холостяка» Анна Богдан в объятиях Михаила Заливако рассказала, где зародилась их любовь

Как передает Politeka.net, в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором целовала своего возлюбленного.

«Этот город особенный для нас. Наверное, каждый имеет свое место силы, место с которым у тебя связаны приятные воспоминания и куда всегда хочется вернуться. Для кого-то это тихая поляна посреди леса, для кого пирс на озере или старинный сарай, где мы прятались в детстве от родителей», - отметила Анна, добавив, что для нее с возлюбленным таким местом стал Львов.

По словам Богдан, именно во Львове произошло первое свидание с Михаилом и первый поцелуй, который пара запомнит навсегда.

В комментариях паре оставили массу приятных слов.

«Вы ооочень красивые, раньше была другого мнения о вас», «Красивое видео, нежное и теплое) я от души желаю Вам быть вместе долгие годы)», «Какие вы хорошенькие. Я так рада, что вы вместе везде. Долгой любви», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Анна Богдан засветила архивное фото, показав себя много лет назад: "Узнали малышку?".

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