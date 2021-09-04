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Переможниця шоу "Холостяк" Анна Богдан влаштувала романтичну прогулянку Львовом зі своїм обранцем Михайлом Заливако

На вихідних закохана парочка махнула на Західну Україну і відвідала її перлину-місто Львів.

Анна з Михайлом прогулялися по старовинному місту і насолодилися його неймовірною красою і побули наодинці, передає Politeka.net.

Природно, кілька кадрів романтичної прогулянки з Михайлом Анна виклала в Stories – Instagram.

"Наша особлива історія кохання", - зворушливо підписала переможниця "Холостяка".

На кадрах демонструється, як Анна з Михайлом тримаючись за руки гуляють по вузькій вуличці в околицях Домініканського собору.

На наступному фото дівчина ніжно обійняла свого коханого, а потім в пориві почуттів застрибнула на нього.

При цьому шанувальників Анна Богдан позбавила можливості що-небудь сказати, оскільки кадри були розміщені в Stories.

Нагадаємо, що Анна Богдан з "Холостяка"показала себе багато років тому, фото.

Як повідомляла Politeka, схудла переможниця" Холостяка " Анна Богдан прикувала погляди зухвалим міні.

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