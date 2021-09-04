Переможниця шоу "Холостяк" Анна Богдан влаштувала романтичну прогулянку Львовом зі своїм обранцем Михайлом Заливако
На вихідних закохана парочка махнула на Західну Україну і відвідала її перлину-місто Львів.
Анна з Михайлом прогулялися по старовинному місту і насолодилися його неймовірною красою і побули наодинці, передає Politeka.net.
Природно, кілька кадрів романтичної прогулянки з Михайлом Анна виклала в Stories – Instagram.
"Наша особлива історія кохання", - зворушливо підписала переможниця "Холостяка".
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На кадрах демонструється, як Анна з Михайлом тримаючись за руки гуляють по вузькій вуличці в околицях Домініканського собору.
На наступному фото дівчина ніжно обійняла свого коханого, а потім в пориві почуттів застрибнула на нього.
При цьому шанувальників Анна Богдан позбавила можливості що-небудь сказати, оскільки кадри були розміщені в Stories.
Нагадаємо, що Анна Богдан з "Холостяка"показала себе багато років тому, фото.
Як повідомляла Politeka, схудла переможниця" Холостяка " Анна Богдан прикувала погляди зухвалим міні.
Також Politeka писала, що біда з Ганною Богдан, "Холостяк" Заливако вжив екстрених заходів.