Переможниця "Холостяк 11" з Михайлом Заливако Анна Богдан показала, як виглядала в дитинстві

29-річна Ганна Богдан, яка стала переможницею реаліті, не тільки завоювала серце холостяка Заливако, а й підкорила публіку. Зараз за сторінкою дівчини в мережі стежить 179 тисяч фоловерів, яких вона регулярно радує різним контентом.

З приходом осені, і початком навчального року багато хто згадує про свої шкільні роки. Не стала винятком і Анна. Вона показала, якою була школяркою. Обраниця холостяка показала, фото, на котрих відображена у формі і з білими бантами.

"Ви впізнали крихітку? Змінилася?",- звернулася вона до фоловерів.

Пишна шевелюра, темні карі очі і посмішка дійсно роблять дівчину впізнаваною і на дитячому фото.

Відзначимо раніше Анна Богдан говорила, що не збирається щось кардинально міняти у своїй зовнішності.

"Я проти" уколів краси», можливо, з віком моя думка зміниться", - зізнавалася дівчина.

Нагадаємо, Заливако вирішив проявити себе на новому талант-шоу, Богдан не змовчала: "ця людина...."

Як повідомляла Politeka, кохана Заливако розповіла про кризу у відносинах.

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